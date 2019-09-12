Altın fiyatları son dakika: 12 Eylül 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar oldu? 12.09.2019 09:57

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Altın fiyatları ECB’nin faiz kararı öncesinde 1,500 doların altında işlem görüyor. Dünkü kapanışta iç piyasada gram altın fiyatı 276 liraya, çeyrek altın 451 liraya, Cumhuriyet altını da 1,867 liraya geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika... Merkez Bankası faiz kararları öncesi güncel altın fiyatları merak ediliyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 449,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,11 düşüşle 275,70 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın ne kadar oldu? İşte 12 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

12 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

12 Eylül Perşembe günü gram altın 276,50 liradan alınırken, 276,55 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

12 Eylül Perşembe çeyrek altın 442,34 liradan alınırken, 452,36 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

12 Eylül Perşembe yarım altın 881,91 liradan alınırken, 904,72 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

12 Eylül Perşembe tam altın 1.824,65 liradan alınırken, 1.870,31 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

12 Eylül Perşembe Cumhuriyet altını 1.829,00 liradan alınırken, 1.856,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

157,58

157,70

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

201,82

201,97

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

252,13

252,33