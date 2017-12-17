Yol Durumu

Almanya'dan skandal uygulama

16 Aralık 2017, Cumartesi
Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülere göre, Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli seferiyle İstanbul'dan Düsseldorf'a gelen yolcuların valizleri polis köpeklerine koklatılıyor ve bazı yolcular bu durumdan rahatsız oluyor.
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