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irtifa, kısa menzilli hava savunma sistemi

17 Ocak 2018, Çarşamba
Türkiye milli bir silah sisteminin daha seri üretimine geçti. irtifa kısa menzilli hava savunma sistemi ' 33' milimetrelik toplarıyla hava tehditlerini algılayacak ve imha edecek. İşte 'un özellikleri...
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SERİ OLALIM SERİ OLALIM

ABD ile yapacağımız savaşta en çok ihtiyacımız olacak silah, omuzdan atılan uçaksavar ve tanksavar füzeleri olacak. Bu tür silahlar geliştirin ve seri şekilde üretin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 17.01.2018 09:51
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