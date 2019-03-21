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Aksungur gökyüzü ile buluştu

21.03.2019 18:31

Aksungur ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Orta irtifada yüksek yük kapasitesine sahip olan çift motorlu AKSUNGUR’un, 40 bin feet'e kadar uzun süreli görevler yapması hedefleniyor.


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