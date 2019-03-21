Aksungur gökyüzü ile buluştu 21.03.2019 18:31

Aksungur ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Orta irtifada yüksek yük kapasitesine sahip olan çift motorlu AKSUNGUR’un, 40 bin feet'e kadar uzun süreli görevler yapması hedefleniyor.