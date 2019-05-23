AK Parti'nin yeni seçim stratejisi ne? İşte 7 maddelik tedbir... 23.05.2019 00:50

AK Parti, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için düğmeye bastı, seçim kampanyası çalışmaları için strateji belirlendi. Peki, AK Parti bu kritik süreçte nelere ağırlık verecek? İşte AK Parti'nin aldığı 7 maddelik tedbir...

31 Mart'ta yaşanan birtakım eksiklikler ve hataların tekrarlanmaması için kampanya süreci bu kez bizzat genel merkez ağırlıklı yürütülecek.

Kampanyadan Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sorumlu olacak. Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de İstanbul'daki seçim çalışmalarının koordinasyonunu sağlayacak. AK Parti, sandık görevlileri konusunda çalışmalar yapacak. Geçen seçimde sandıklardaki görevlendirmeleri il başkanlığı yapmış ve kendi listelerini oluşturmuştu.