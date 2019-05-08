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  • Son Güncelleme: 08.05.2019 10:02

Başkan Erdoğan talimatı verdi! 'da sandıklar onlara emanet

'nın lerinin yenilenmesi kararı ardından , önceki gece kurmaylarıyla bir araya geldi. Erdoğan, kurmaylarına önemli uyarılarda bulundu.

23 Haziran'da sandıklar onlara emanet

Edinilen bilgilere göre, 31 Mart'ta yaşanan birtakım eksiklikler ve hataların tekrarlanmaması için kampanya süreci bu kez bizzat genel merkez ağırlıklı yürütülecek.

Kampanyadan Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı sorumlu olacak. Yerel Yönetimler Başkanı de 'daki çalışmalarının koordinasyonunu sağlayacak. , sandık görevlileri konusunda çalışmalar yapacak. Geçen seçimde sandıklardaki görevlendirmeleri il başkanlığı yapmış ve kendi listelerini oluşturmuştu.

TECRÜBELİ İSİMLER GÖREVLENDİRECEK
Sandıklara tam olarak sahip çıkılmadığı yönünde eleştiriler kapsamında, AK Parti yönetimi, 'daki seçimlerde sandık görevlilerini değiştirerek, sandıklarda seçim deneyimi olan tecrübeli isimleri görevlendirecek.

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