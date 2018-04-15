AK Parti'den 28 Şubat davası kararıyla ilgili ilk açıklama 13 Nisan 2018, Cuma

Duruşma sonrası ilk açıklama AK Parti Milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan ve Reşat Petek'ten geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan "Tarihi bir gün, ilk kez darbeciler yargılandı. Adalete hep inandık. bugünde bunun şahidi olduğumuzu için mutluyuz. İnşallah bundan sonra kimse böyle bir şeye kalkışmayacak" dedi.