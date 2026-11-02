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Ankara Gölbaşı'nda 3 yaşındaki çocuğunu darp ederken görüntülenen anne

Ankara Gölbaşı'nda 3 yaşındaki çocuğunu darp ederken görüntülenen anne

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Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 3 yaşındaki çocuğunu sokakta darbettiği görüntüler sanal medyada paylaşılan A.M. tutuklandı. Olayın ardından çocuk koruma altına alındı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir kadının 3 yaşındaki çocuğunu sokakta darbettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, otomobilin plaka ve tescil bilgilerinden kadının kimliğini belirledi.

Çocuğun annesi olduğu tespit edilen A.M., ikamet ettiği adreste gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çocuk koruma altına alındı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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