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AK Parti adayı Savcı Sayan Ağrı'da önde gidiyor

31.03.2019 23:56

Ağrı Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti adayı Savcı Sayan, yaptığı açıklamada "Bundan sonra bana oyunu vermiş vermemiş olsun, bana hakaret edenler dahil herkes benim ağabeyimdir, kardeşimdir. Herkese hizmet boynumun borcudur" dedi.


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