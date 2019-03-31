AK Parti adayı Savcı Sayan Ağrı'da önde gidiyor

Ağrı Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti adayı Savcı Sayan, yaptığı açıklamada "Bundan sonra bana oyunu vermiş vermemiş olsun, bana hakaret edenler dahil herkes benim ağabeyimdir, kardeşimdir. Herkese hizmet boynumun borcudur" dedi.
AK Parti adayı Savcı Sayan Ağrı'da önde gidiyor31.03.2019 23:56
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