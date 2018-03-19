Afrin merkezinde kontrolün sağlanmasının ardından ilk görüntüler Genelkurmay Başkanlığınca paylaşıldı. Genelkurmay Başkanlığının Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Afrin şehir merkezinden ilk görüntüler" ifadesi yer aldı. Görüntülerde Türk bayrağı açan Mehmetçik, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm Türk milletine ve tüm şehitlerimize armağanıdır." diye konuştu. Görüntülerde ilçe merkezindeki tanklar, Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu'na bağlı unsurlar da yer alıyor.
Afrin'in merkezi alındı!18 Mart 2018, Pazar
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