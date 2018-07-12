Adnan Oktar'a vatandaşlardan büyük tepki 11 Temmuz 2018, Çarşamba

Çengelköy'deki evinden kaçmaya çalışırken Sarıyer civarında yakalanarak gözaltına alınan Adnan Oktar, saat 10.00 sularında sağlık kontrolünden geçirilmek için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Oktar'a burada çevrede bulunan vatandaşlar tepki gösterdi.