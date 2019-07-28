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Açıkgöz Hadise'den bir skandal Instagram videosu daha!

28.07.2019 14:28

Hadise, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla eleştiri almaya doymuyor. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser vermeye hazırlanan Hadise, Reynmen'in 'Ela' isimli şarkısıyla yaptığı dansla olay oldu. Yaptığı paylaşımlarla son dönemlerde adından sıkça söz ettirmeyi başaran Hadise Açıkgöz, "Alsam mı bi dal dudaklarından" notuyla paylaştığı skandal Instagram videosuyla 1 gecede internet ortamında milyonlarca kez izlendi.


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