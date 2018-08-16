A Haber'e baskın girişiminde flaş gelişme! 16 Ağustos 2018, Perşembe

15 Temmuz hain FETO darbe girişiminde o kara gecede milletin sesi olan A Haber Televizyonuna baskına gitmeye çalışan darbeci hainlere vatandaşlar geçit vermemişti. Vatansever insanların durdurduğu darbeci hainlerin yolunu açan onlara yol veren polislerin telefonlarında ByLock çıktı. Detayları Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman canlı yayında anlattı. Öte yandan Karaman, ByLock çıkan eski iki polis memurunun yakalanıp tutuklandığını ifade etti.