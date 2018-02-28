28 Şubat döneminde Hürriyet'in utanç manşetleri 28 Şubat 2018, Çarşamba

28 Şubat 'postmodern darbe'sinin üzerinden 21 yıl geçti. Hürriyet'in darbecilerin yayın organı olduğu o dönem halen akıllarda. Rejim tartışmaları, Sincan'daki "Kudüs Gecesi", tankların yürütülmesi ve "Demokrasiye balans ayarı yaptık" sözleriyle zihinlere kazınan bu süreç, Türkiye tarihinde karanlık bir sayfa olarak yerini aldı. Dönemin Cumhurbaşkanı Demirel başkanlığında 8 saat 45 dakika süren MGK toplantısı ve sonrasında yaşanan süreç, Başbakan Erbakan'a konulan siyaset yasağı ve Refah Partisinin kapanmasıyla noktalandı. Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Hürriyet, o dönem FETÖ elebaşı Gülen'in "Beceremediz bırakın" sözlerini manşetine taşıyarak iktidara mesaj vermişti. Manşetlerle hükümeti belirlemeye çalışan kesimin tek icraatı da bu değildi. İşte Hürriyet'in 28 Şubat döneminde attığı o utanç manşetleri...

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