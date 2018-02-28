28 Şubat döneminde Hürriyet'in utanç manşetleri

28 Şubat 'postmodern darbe'sinin üzerinden 21 yıl geçti. Hürriyet'in darbecilerin yayın organı olduğu o dönem halen akıllarda. Rejim tartışmaları, Sincan'daki "Kudüs Gecesi", tankların yürütülmesi ve "Demokrasiye balans ayarı yaptık" sözleriyle zihinlere kazınan bu süreç, Türkiye tarihinde karanlık bir sayfa olarak yerini aldı. Dönemin Cumhurbaşkanı Demirel başkanlığında 8 saat 45 dakika süren MGK toplantısı ve sonrasında yaşanan süreç, Başbakan Erbakan'a konulan siyaset yasağı ve Refah Partisinin kapanmasıyla noktalandı. Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Hürriyet, o dönem FETÖ elebaşı Gülen'in "Beceremediz bırakın" sözlerini manşetine taşıyarak iktidara mesaj vermişti. Manşetlerle hükümeti belirlemeye çalışan kesimin tek icraatı da bu değildi. İşte Hürriyet'in 28 Şubat döneminde attığı o utanç manşetleri...
28 Şubat döneminde Hürriyet'in utanç manşetleri28 Şubat 2018, Çarşamba
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Moritany'da
- Sinop'ta kuru yük gemisinde patlama
- Ünlü oyuncular Suriye sınırında
- Köse: 28 Şubat’ta teröristbaşı Feto’nun kasetleri dinletilerek işkence gördüm
- Sakarkaya Tepesi terör yuvasına dönüştürülmüş
- Başbakan Yıldırım "Darbeleri milletten güç alarak tarihin çöplüğüne attık"
- Başbakan Yıldırım'dan "28 Şubat" açıklaması
- Muhteşemsin Mehmetçik!
- ASELSAN'ın yeni oyuncağı STOP teröristlere korku salacak
- Çavuşoğlu: "Salih Müslüm'ün her zaman ensesindeyiz"
- Teröristbaşı Salih Müslim serbest bırakıldı
- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den 'Salih Müslüm' açıklaması
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28 şubatçılar fırsatını bulsalar eminim 28 şubattan daha beter işler yaparlar.
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