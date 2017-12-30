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15 Temmuz gecesi köprüde yaşananlar

29 Aralık 2017, Cuma

15 Temmuz gecesi Türkiye tarihinin en büyük ihanetine uğradı. Asker üniforması giymiş FETÖ'nün katilleri kendi halkına silah sıktı. Milletin iradesini gasp etmeye çalıştı. İşte o Boğaz Köprüsü'nde yaşananlar ve FETÖ'cü darbeci kalleşlerin ihaneti...

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