15 Temmuz gecesi köprüde yaşananlar

15 Temmuz gecesi Türkiye tarihinin en büyük ihanetine uğradı. Asker üniforması giymiş FETÖ'nün katilleri kendi halkına silah sıktı. Milletin iradesini gasp etmeye çalıştı. İşte o Boğaz Köprüsü'nde yaşananlar ve FETÖ'cü darbeci kalleşlerin ihaneti...
15 Temmuz gecesi köprüde yaşananlar29 Aralık 2017, Cuma
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