15 Temmuz 2016 gecesi askerin itirafı 29 Aralık 2017, Cuma

15 Temmuz gecesi Türkiye tarihinin en büyük ihanetine uğradı. Asker üniforması giymiş FETÖ'nün katilleri kendi halkına silah sıktı. Milletin iradesini gasp etmeye çalıştı. İşte o geceden yansıyan bir görüntü... Hiçbir şeyden haberi yok denilen köprüdeki darbeci askerler, "yol niye kapalı terör mü var?" diye soran vatandaşa : "YURTTA SULH parolasıyla sıkı yönetim ilan ettik, darbe oldu, Birazdan TRT ve diğer haber kanallarından duyacaksınız." diyor...