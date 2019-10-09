Kuruluş Osman yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı! İşte heyecan dolu sahneleriyle 1. sezon ilk tanıtım... 09.10.2019 22:14

Yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Milyonlarca izleyicinin merakla beklediği tanıtımda dikkat çeken sahneler yer alıyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon fragmanı...

Yeni sezonda Kuruluş Osman olarak yoluna devam edecek olan dizinin ilk tanıtımı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon ilk tanıtımı bu akşam saat 21.30'da ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte dizinin yeni sezonuna dair merak edilen detaylar…

KURULUŞ OSMAN 1. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin 1. sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.

Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şu anda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.