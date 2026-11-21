Milyoner'de 300 bin TL'lik soru: Sultan Abdülmecid'in kaç çocuğu tahta çıktı? Son iki şıkta şaşırtan karar
Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin liralık baraj sorusu olarak ekrana gelen Sultan Abdülmecid sorusu, stüdyoda büyük şaşkınlık yarattı. Stüdyoya girmeden dakikalar önce kuliste aynı padişah üzerine sohbet edildiğini anlatan Çağla Özel, son joker hakkını kullanarak seçenekleri ikiye indirdi. Ekranda kalan iki rakam arasında risk almak istemeyen Özel'in çekilme kararının ardından ortaya çıkan doğru yanıt dikkat çekti.
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