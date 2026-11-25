CHP'li Kepez Belediyesine rüşvet ve ihale operasyonu: 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde CHP'li Kepez Belediyesine yönelik rüşvet, ihaleye fesat ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında eski Kepez Belediye Başkanı E.Ö., belediye müdürleri, vakıf ve şirket yöneticileri ile emekli emniyet mensuplarının yer aldığı, Y.N.'nin ise belediye başkanı adına rüşvet parası aldığı iddia edildi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel