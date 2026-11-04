Stüdyoda tartışma büyüdü: Önce Fatih mi Murat Abi mi yarışacak?
Esra Erol’un sunduğu Var Mısın Yok Musun stüdyosunda Fatih’in bugüne kadar Murat Abi’ye bile söylemediği isteğini açıklaması tatlı bir tartışmanın fitilini ateşledi. Tüm Türkiye’den "amin" demesini isteyen Fatih, Murat Abi’nin kendisinden önce yarışmasını dilerken diğer yarışmacılar gönüllerinin Fatih’ten yana olduğunu haykırdı. Stüdyoyu ikiye bölen "Önce Fatih mi, Murat Abi mi yarışacak?" sorusu Esra Erol tarafından sosyal medya oylamasına taşındı.
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