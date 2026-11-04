Müge Anlı'da Elife Doğrul dosyası: 23 yıllık kayıp olayında tecavüz ve ceset yakma iddiaları

Güneşin Doğduğu Yer'de Celadet'in yalan yemini ve vicdan azabı izleyiciyi ekrana kilitledi

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı İzzet Sezgin ilk soruda elendi.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı İzzet Sezgin ilk soruda elendi.