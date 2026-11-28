İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Bolu açıklaması: 10 çocuk ve 3 görevli sağ salim bulundu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bolu'da kaybolan 10 çocuk ve 3 görevlinin sağ salim bulunduğunu açıkladı. Kocaeli'nden 2 personel ve 1 şoför eşliğinde geziye çıkan çocukların sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli'ne uğurlanacağını belirten Çiftçi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci anbean takip ettiğini, ormanlık yolda çamura saplanan kafileye AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İHA'ları ve Bayraktar Akıncı'nın destek verdiğini ve iletişimin mobil baz istasyonlarıyla sağlandığını aktardı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel