Cevdet Yılmaz emekli aylıkları sürecini anlattı: Bütçe içerisinde hesabı yapıldı, iyileştirme sürüyor
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında milyonlarca emeklinin beklediği aylıklara yönelik çalışmalar ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerin uzun süredir yaşadığı sorunlara kayıtsız kalmadıklarını belirterek iyileştirme çabası içinde olduklarını söyledi. Sosyal amaçlı çalışmaların seçim spekülasyonlarıyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, bu adımların bütçe hazırlığı sürecinde hesaba katıldığını, bütçe disiplini ve makroekonomik istikrar korunarak sürecin yönetileceğini kaydetti.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Ekonomi