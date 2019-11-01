Müge Anlı son bölüm izle 1 Kasım! Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Nilgün Şimşek hakkında kan donduran gerçekler! 01.11.2019 17:43

Müge Anlı canlı yayınında Nilgün Şimşek olayı kan dondurmaya devam ediyor. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde bugün, Nilgün Şimşek ve eşi Mustafa Şimşek hakkında şoke eden gerçekler ortaya çıkıyor. Gizli tanıdık Müge Anlı'ya anlatıklarıyla tüyler ürpertti. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 1 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!​

Kayıp Nilgün Hanım'ın ablası, kız kardeşinin kaybından 3 ay sonra kardeşinin komşusu kendisine başınız sağ olsun diye sosyal medyadan mesaj geldiğini anlatıyor. Komşu ile iletişime geçen abla, Nilgün Şimşek'in evine komşuların taziye için geldiğini de öğrenmiş. Neslihan Demir, kardeşinin eşi Mustafa Şimşek'in anlattıklarının tamamen gerçek dışı olduğunu söylerken, kız kardeşi hasta olmadığını da ısrarla ifade ediyor.

Mustafa Şimşek'in, Nilgün Şimşek'in kaybolmasının ardından komşularına anlattıkları, emniyet yetkilileri tarafından çelişkili ve mantık dışı bulunduğu için kayıplık olayı şüpheli olarak değerlendirilmiş. Nilgün Şimşek'in şüpheli kaybıyla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlatılmış… Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 1 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!