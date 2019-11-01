Müge Anlı canlı yayınında Nilgün (Nalan) Şimşek'in cinayet anını anlattı, stüdyo buz kesti: Ağzında köpük vardı ve...
Müge Anlı canlı yayınında Nilgün (Nalan) Şimşek cinayetinin detayları dehşet verdi. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan anne - kızın anlattıkları herkesi şoke etti. 37 yaşındaki iki çocuk annesi Nilgün (Nalan) Şimşek Hatay İskenderun'dan, 4 Nisan 2017 tarihinde eşi Mustafa Şimşek ile tartıştıktan sonra kayıplara karıştı. Mustafa Şimşek'in, Nilgün (Nalan) Şimşek kaybıyla ilgili komşularına, Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya'ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı" sözleri üzerine olayın devamı çorap söküğü gibi geldi. Nilgün Şimşek'e ne olduğunu araştıran Müge Anlı, Nilgün (Nalan) Şimşek'in eşi Mustafa Şimşek hakkında kan donduran ifadeyi ortaya çıkardı. Şimşek çiftinin iki oğlu da babalarının Nilgün Hanım'ı öldürdüğünü belirtirken, küçük çocuğun verdiği ifade ile stüdyo buz kesti! Küçük çocuğun annesi Nilgün (Nalan) Şimşek'in cinayetini anbean anlattığı ortaya çıktı. İşte Müge Anlı canlı yayınında son Nilgün Şimşek olayının dehşet veren detayları...
Müge Anlı'daki Nilgün (Nalan) Şimşek olayının detayları kan dondurmaya devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 1 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Nilgün (Nalan) Şimşek'in küçük oğlunun cinayet gününe dair her detayı en ince ayrıntısına kadar anlattığı ortaya çıktı. Nilgün (Nalan) Şimşek'in ablası Neslihan Akgün'ün kardeşi kayıplara karıştıktan sonra Mustafa Şimşek ile aynı evde kalmasıyla ilgili de dehşet veren bir iddia ortaya atıldı. Nilgün Şimşek'in ölümünde kimler şüpheli? İşte 1 Kasım Müge Anlı son bölümde son dakika gelişmeleri...
MÜGE ANLI 1 KASIM SON BÖLÜM NİLGÜN (NALAN) ŞİMŞEK SON DAKİKA GELİŞMELERİ - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
NİLGÜN (NALA) ŞİMŞEK'İN 7 YAŞINDAKİ OĞLU ANLATTI!
Kayıp Nilgün Şimşek, İskenderun'daki evinde eşi Mustafa Şimşek ile tartışmıştı. Yaşadıkları tartışmanın ardından ise kayıplara karıştı. Eşi Mustafa Bey, Nilgün Şimşek'in kaybını merak eden komşularına, "Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya'ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı şeklinde konuştu. Ancak gerçekler bambaşka çıktı. Nilgün (Nalan) Şimşek'in büyük oğlu, "Babam annemi dayanamayıp öldürdüğünü söyledi" derken, küçük oğlu cinayet anını anbean anlattı.
"Annem yol boyunca hiç konuşmadı ve hareket etmedi. Oturur vaziyette gözleri kapalı, ağzında köpük vardı. Kafası da geriye doğru duruyordu. Biz giderken kardeşim uyuyordu. Belen'deki evimizin yanındaki kavşaktan aşağıya doğru gittiğimizde bir yerde aşağıdan indik. Hava geceydi, bu yeri gösterebilirim. Askeri bir alan vardı, çukur kazılan yerde gri çatlamış duvarlar ve ağaçlar vardı askeri alan olduğunu daha önce oradan geçerken askerler gördüğüm için biliyorum."