Müge Anlı canlı yayınında Nilgün (Nalan) Şimşek'in cinayet anını anlattı, stüdyo buz kesti: Ağzında köpük vardı ve...

Müge Anlı'daki Nilgün (Nalan) Şimşek olayının detayları kan dondurmaya devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 1 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Nilgün (Nalan) Şimşek'in küçük oğlunun cinayet gününe dair her detayı en ince ayrıntısına kadar anlattığı ortaya çıktı. Nilgün (Nalan) Şimşek'in ablası Neslihan Akgün'ün kardeşi kayıplara karıştıktan sonra Mustafa Şimşek ile aynı evde kalmasıyla ilgili de dehşet veren bir iddia ortaya atıldı. Nilgün Şimşek'in ölümünde kimler şüpheli? İşte 1 Kasım Müge Anlı son bölümde son dakika gelişmeleri...

MÜGE ANLI 1 KASIM SON BÖLÜM NİLGÜN (NALAN) ŞİMŞEK SON DAKİKA GELİŞMELERİ - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!