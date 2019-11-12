Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle (12 Kasım Salı): Birçok kadınla birlikte olan Ömer Sırtaş Müge Anlı canlı yayınında! 12.11.2019 18:00

Müge Anlı son bölümde şoke eden gelişme! Sevgi Demir, çocuğunun babası Ömer Sırtaş'ın 8 kadınla birlikte olduğunu ileri sürmüş ve canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, tartışmaların odağındaki isim Ömer Sırtaş canlı yayında neler anlattı? Hepsi ve daha fazlası için 12 Kasım Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

1,5 yaşında farklı ailelere evlatlık verilen ikizler, annelerinin fotoğrafını ilk kez gördü! Emine ve Büşra 30 yıl sonra teyzeleriyle buluştu! İkiz kardeşler ve ağabeyleri ilk kez buluştu! Tartışmaların odağındaki isim Ömer Bey canlı yayında!

Müge Anlı'daki Ömer Sırtaş'ın yaptıkları kadar anlattıkları da herkesi şoke etti. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan, faili meçhul kayıp ve cinayetleri büyük bir titizlikle araştıran ve çözüme kavuşturan Müge Anlı'ya çıkan Sevgi Demir, çocuğunun babası olan Ömer Sırtaş'ın şu an evli bir kadınla birlikte olduğunu ve aynı anda 8 kadınla ilişkisi olduğunu ortaya çıkardı. Dedektif gibi iz süren Sevgi Hanım'ın anlattıkları Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Ancak 12 Kasım Müge Anlı canlı yayınına bağlanan tartışmaların odağındaki isim Ömer Sırtaş her şeyi canlı yayında anlattı! İşte 12 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar!