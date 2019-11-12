Müge Anlı Ömer Sırtaş'ın sözleriyle şoke oldu! 3 kez evlenip 5 kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı...
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Sevgi Demir, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkarak, çocuğunun babası olan Ömer Sırtaş'ın 8 kadınla birlikte olduğunu öğrendiğini ileri sürmüş, anlattıklarıyla tüm Türkiye'yi şoke etmişti. 2. birlikte olduğu kişi Selin Hanım canlı yayına bağlanarak hamile olduğunu öğrendiğini belirtti. Sevgi Demir, kendisiyle birlikteyken Selin Hanım'la da görüşen Ömer Sırtaş'ın kendisini kullanmaya çalıştığını ve para için sürekli olarak zengin kadınlarla birlikte olduğunu ileri sürdü. 12 Kasım Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Ömer Sırtaş ise hakkındaki suçlamalar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Müge Anlı'da konuşan Ömer Sırtaş'ın şoke eden sözleri...
Müge Anlı'daki Ömer Sırtaş'ın yaptıkları kadar anlattıkları da herkesi şoke etti. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan, faili meçhul kayıp ve cinayetleri büyük bir titizlikle araştıran ve çözüme kavuşturan Müge Anlı'ya çıkan Sevgi Demir, çocuğunun babası olan Ömer Sırtaş'ın şu an evli bir kadınla birlikte olduğunu ve aynı anda 8 kadınla ilişkisi olduğunu ortaya çıkardı. Dedektif gibi iz süren Sevgi Hanım'ın anlattıkları Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Ancak 12 Kasım Müge Anlı canlı yayınına bağlanan tartışmaların odağındaki isim Ömer Sırtaş her şeyi canlı yayında anlattı! İşte 12 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar!
MÜGE ANLI'DAKİ ÖMER SIRTAŞ'IN ŞOK SÖZLERİ - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!
Sevgi Demir, Müge Anlı canlı yayınında şu sözlerle olayın detaylarını anlattı:
"Üç sene evli kaldım. Kendisi, Vuslat (oğlu) üç günlükken bizi bırakıp gitti. 'Anneciğim reklam geldi, kapatır mısın?' (çocuğu) dedi. Telefonu elime aldım, o sırada WhatsApp'ına (Ömer'in) girdim. Bir kadın ona mesaj yazmıştı, 'ömrüm' diye. Sonra mesajları kurcalamaya devam ettim, 'O evden hemen çıkmalısın, Ahmet eve gelecek.' mesajlarını gördüm. Daha sonra, 'ömrüm' ve 'seni çok seviyorum' mesajlarını gördüm. 'Seni çok seviyorum' mesajına elimi getirdim ve eline telefonu tutuşturdum. Oğlumu da alarak evden çıktım. "
"O andan sonra oğlunun babasınını araştırmaya başlayan Demir, başka kadınlar olduğunu ortaya çıkardı. Ömer'in Selin hanımdan iki çocuğu olduğunu öğrenen Sevgi Demir, toplamda 8 farklı kadından beş çocuk sahibi olduğu bilgisine ulaştı. Sevgi Demir, sözlerine şu şekilde devam etti;
"Selin hanımla irtibata geçtiğimde o bana başka bir şey anlattı, ben ona farklı bir şey anlattım. Daha sonra bilgileri birleştirdik. Zengin kadınları bulduğunu, daha sonra çocuk yaparak kendine bağladığını ve daha zengin bir kadın bulduğunda ondan da çocuk yaptığını öğrendim. Tek önemsediği şey para... Şu an evli bir kadınla birlikte, maddi imkanı da çok yüksek. Dört numara olan eşini bıraktığını ve hayatında olmadığını anlattı."