Müge Anlı 15 Kasım son bölüm izle: Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınındaki Kemal Büyükdeniz'in katili kim? 15.11.2019 17:30

Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi! Kemal Büyükdeniz'in katili hakkında çarpıcı iddialar! Evli ve bir erkek ve bir kızı olmak üzere iki çocuk babası Kemal Büyükdeniz, Anamur İlçesine bağlı Abanoz'da yaşıyordu. Geçimini hurdacılık yaparak sağlıyordu. 15 Ağustos günü evde, eşi Nadire Büyükdeniz ve oğlu Yusuf Büyükdeniz'le birlikteydi. Her şey o gün oldu. Müge Anlı canlı yayınında itirafların ardı arkası kesilmezken, Kemal Büyükdeniz'in katili kim? Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri için 15 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!​

Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi! Kemal Büyükdeniz'in oğlu Yusuf ve annesi Nadire Hanım gerçekleri biliyor mu? Evli ve bir erkek ve bir kızı olmak üzere iki çocuk babası Kemal Büyükdeniz, Anamur İlçesine bağlı Abanoz'da yaşıyordu. Geçimini hurdacılık yaparak sağlıyordu. 15 Ağustos günü evde, eşi Nadire Büyükdeniz ve oğlu Yusuf Büyükdeniz'le birlikteydi. O gün sabah saatlerinde Anamur Devlet Hastanesi'ne gitmek için evden ayrıldı. Ancak daha sonra karar değiştirdi. Hastaneye gitmek yerine, Anamur'a giden minibüslerin durduğu meydanın yakınındaki bir kahvehanede saat 11'e kadar vakit geçirdi. Aynı günün akşam saatlerinde ise ölü bulundu.

48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz, Mersin Anamur'da 87 gün önce yani 15 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in cesedi, evine 20 dakika uzaklığındaki, Armutkırı Mevkiinde akşam 6 sıralarında bir çoban tarafından bulundu. Büyükdeniz'in cansız bedenini bulan kişi, o alanda beyaz renkli şüpheli bir araç gördüğünü söyledi.

Müge Anlı ekibi Kemal Büyükdeniz'in amcası Fuat Büyükdeniz'le konuştu. Öldürülen Büyükdeniz'in oğlu Yusuf'un o gün cinayet şüphelisi olarak ifade vermeye götürüldüğünü söyledi. Kemal Büyükdeniz'in eşi Nadire Hanım'ın eşinin ölüm haberini aldıktan sonra sakin bir tavır sergilediğini üzüntülü görünmediğini iddia etti. Bu durumu tuhaf karşıladıklarını anlattı.

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşandı merak ediyorsanız, 15 Kasım Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz.