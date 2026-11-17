Bursa'da 7 katlı binada 3'üncü katta çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde sabaha karşı 7 katlı bir binanın 3’üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı duman altında bırakırken, mahsur kalan vatandaşlar facianın eşiğinden döndü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla mahsur kalan kişileri kurtardı. Dumandan etkilenen 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam