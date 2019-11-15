Müge Anlı'daki Kemal Büyükdeniz'in katili hakkında şok gelişme! Canlı yayında gergin anlar
Müge Anlı'da gergin anlar yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Kemal Büyükdeniz'in katili araştırılırken ortaya atılan iddialar herkesi şoke etti! 5 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürülen Kemal Büyükdeniz'in oğlundan geldi! 48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz'i kim ya da kimler öldürdü? Büyükdeniz'in oğlu Yusuf, "Ben babamın katilini biliyorum. Ama söylersem benim de başım belaya girer, ortalık karışır" demişti. Yusuf Büyükdeniz'in babasının cenazesinde yaptığı hareket ve söylediği söz kafaları karıştırdı. Diğer yandan komşu Hüseyin Kasnakçı ile 500 bin liralık arsa için aralarında husumet olduğu ortaya çıktı. Ancak merhum Kemal Büyükdeniz hakkında ortaya atılan bir iddia herkesi şoke etti! İşte 15 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar!
Müge Anlı canlı yayınında ortalık gerildi. Kemal Büyükdeniz 15 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in cesedi, evine 20 dakika uzaklığındaki, Armutkırı Mevkinde akşam 6 sıralarında bir çoban tarafından bulundu. Büyükdeniz'in cansız bedenini bulan kişi, o alanda beyaz renkli şüpheli bir araç gördüğünü söyledi. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Büyükdeniz'in oğlu hakkında çarpıcı bir detay ortaya çıktı! Diğer yandan Müge Anlı canlı yayınına katılan komşu Hüseyin Kasnakçı ile Büyükdeniz ailesi arasında arsa yüzünden husumet olduğu ortaya çıktı. Kemal Büyükdeniz 500 bin liralık arsaya el koyduğu için mi öldürüldü? Oğlu katilin kim olduğunu korktuğu için saklıyor mu?
Müge Anlı canlı yayınında şoke eden gelişme! Evli ve bir erkek ve bir kızı olmak üzere iki çocuk babası Kemal Büyükdeniz, Anamur İlçesine bağlı Abanoz'da yaşıyordu. Geçimini hurdacılık yaparak sağlıyordu. 15 Ağustos günü evde, eşi Nadire Büyükdeniz ve oğlu Yusuf Büyükdeniz'le birlikteydi. O gün sabah saatlerinde Anamur Devlet Hastanesi'ne gitmek için evden ayrıldı. Ancak daha sonra karar değiştirdi. Hastaneye gitmek yerine, Anamur'a giden minibüslerin durduğu meydanın yakınındaki bir kahvehanede saat 11'e kadar vakit geçirdi. Aynı günün akşam saatlerinde ise ölü bulundu. Oğlu Yusuf'un kız kaçırdığı iddiası üzerine 15 Kasım Müge Anlı canlı yayınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
OĞLUNUN KAÇIRDIĞI KIZ İLE İLGİLENİYORDU!
İddiaya göre Kemal Büyükdeniz'in oğlu Yusuf kız kaçırdı ve babası Kemal Bey ile bu sebepten tartışma yaşadı. Ancak Müge Anlı canlı yayınında ortaya atılan bir başka iddia herkesi şoke etti. İddiaya göre Kemal Büyükdeniz oğlu Yusuf'un kaçırdığı kız ile ilgilendi. Bu durum şüphelerin Yusuf üzerinde yoğunlaşmasına neden oldu.