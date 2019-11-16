Hercai 21. yeni bölüm full izle! Hercai son bölüm tek parça izle 16.11.2019 00:39

ATV ekranlarında cuma akşamı izleyici karşısına çıkan Hercai'de yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Yeni bölümde yaşadığı sevdanın tüm yükünü taşımaya hazır hissettiğini düşünürken annesinin verdiği tepki Reyyan'ı derinden yaralar ve babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçladı. Heyecan dolu sahneleriyle Hercai 21. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de...