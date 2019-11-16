Hercai 21. yeni bölüm full izle! Hercai son bölüm tek parça izle

ATV ekranlarında cuma akşamı izleyici karşısına çıkan Hercai'de yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Yeni bölümde yaşadığı sevdanın tüm yükünü taşımaya hazır hissettiğini düşünürken annesinin verdiği tepki Reyyan'ı derinden yaralar ve babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçladı. Heyecan dolu sahneleriyle Hercai 21. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de...
HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Miran'a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan Reyyan, annesinin attığı tokatla yıkılır.
REYYAN KENDİNİ SUÇLUYOR
Yaşadığı sevdanın tüm yükünü taşımaya hazır hissettiğini düşünürken annesinin verdiği tepki Reyyan'ı derinden yaralar ve babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar.
MİRAN, REYYAN İÇİN ÇABALIYOR
Reyyan'ın kendini suçlamasına dayanamayan Miran tüm sevgisiyle Reyyan'ı iyileştirmeye çalışır.
HAZAR ŞADOĞLU İYİLEŞİYOR
Diğer yandan Hazar'ın hayati tehlikeyi atlatıp gözlerini açması Şadoğlu ailesinde bayram havası estirir. Zehra kızına attığı tokadın pişmanlığını yaşarken, Reyyan'a vurma sebebinin doğru olup olmadığını öğrenmek ister.
Babasının uyandığını öğrenen Reyyan Miran'ın yanında olmasının verdiği güçle hastaneye gelir. Reyyan babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, herkesin aklında tek bir soru vardır. Acaba Hazar Şadoğlu'nu iten gerçekten Miran mıdır?
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