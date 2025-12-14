PODCAST CANLI YAYIN
Ataşehir'de korkutan yangın: Mahsur kalan iki kişi kurtarıldı!

Ataşehir'de korkutan yangın: Mahsur kalan iki kişi kurtarıldı!

Ataşehir'de bir iş yerinin deposunda çıkan yangın sonrası üst katta mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DEPO YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU

İçerenköy Mahallesi Karslı Ahmet Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin deposunda saat 11.55 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÜST KATTA MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken üst katta mahsur kalan iki kişiyi merdiven yardımıyla bulundukları yerden kurtardı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sağlık ekipleri tarafından ayakta kontrol edilen iki kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Bunlar da Var

Ankara’da muhtarın araçları kundaklandı: O anlar kamerada
Ankara’da muhtarın araçları kundaklandı: O anlar kamerada
Güllü cinayetinde yeni gelişme: Cinayet itirafı geldi!
Güllü cinayetinde yeni gelişme: Cinayet itirafı geldi!
Cinayet itirafı sonrası Güllü'nün kızı Tuğyan adliyeye getirildi!
Cinayet itirafı sonrası Güllü'nün kızı Tuğyan adliyeye getirildi!
Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın: “Sultan cinayeti itiraf etti”
Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın: “Sultan cinayeti itiraf etti”

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle