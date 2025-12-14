Ataşehir'de korkutan yangın: Mahsur kalan iki kişi kurtarıldı!

DEPO YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU

İçerenköy Mahallesi Karslı Ahmet Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin deposunda saat 11.55 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÜST KATTA MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken üst katta mahsur kalan iki kişiyi merdiven yardımıyla bulundukları yerden kurtardı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sağlık ekipleri tarafından ayakta kontrol edilen iki kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.