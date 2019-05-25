Hercai 11. bölüm tek parça izle - Hercai son bölüm izle! 25.05.2019 00:10

Cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Hercai heyecan dolu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Miran Reyyan'a yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak istiyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Hercai 11. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecanın yine dorukta olduğu Hercai 11. bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azat'la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak isteyen Miran, Reyyan'dan ikinci bir şans ister.

REYYAN KARARSIZ KALIYOR

Miran'a güvenmeyen Reyyan kalbi ve aklı arasında arafta kalmıştır.

MİRAN, REYYAN'I KAÇIRIYOR

Diğer yandan Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur.

AZAT, GÖNÜL'Ü KAÇIRIYOR

Reyyan'ı, Miran'ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül'ü kaçırır. Reyyan'ı geri getirmezlerse Gönül'ü teslim etmeyeceğini söyleyen Azat'ın bu hamlesi, hiç beklenilmeyen bir yerden iki aileyi karşı karşıya getirir.