İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda Esenyurt'ta dikkat çekici bir operasyona imza attı. Akçaburgaz Mahallesi'nde gerçekleştirilen dron destekli denetimde, zehir tacirlerinin el sıkışma yöntemiyle zehir ticareti yaptığı anlar havadan bir bir deşifre edildi.

Dron Desteğiyle Adım Adım Takip ve Suçüstü

Ekipler, mahallede uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelendikleri kişileri dron vasıtasıyla takibe aldı. Gökyüzünden kaydedilen görüntülerde, zanlıların sokak ortasında sanki biriyle el sıkışıyormuş gibi yaparak uyuşturucu satışı gerçekleştirdiği anbean tespit edildi. Görüntülerin netleşmesiyle birlikte harekete geçen polis ekipleri, şüphelilere suçüstü yaptı.

Çikolatalı Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

Operasyon kapsamında gözaltına alınan O.Ö. ve R.K.K. isimli şüphelilerin üst aramasında, dikkat çekmemek amacıyla çikolata formuna sokulmuş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Çalışmaların devamında, benzer bir yöntemle uyuşturucu sattığı belirlenen R.G. ile alıcı konumundaki M.Ş.T. ve İ.A. da gözaltına alındı.

Kaçış Girişimi ve Operasyon Bilançosu

Dron görüntülerine, polis ekiplerini fark eden bir şüphelinin kaçmaya çalıştığı anlar da yansıdı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin evinde ve üstünde yapılan aramalarda çok sayıda çikolatalı uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 660 lira ele geçirildi.