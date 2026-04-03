Mehmet Ali Erbil'in acı günü! Annesi son yolculuğuna uğurlandı

Türk televizyon dünyasının ünlü ismi Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören Eken, İzmir'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Vasiyeti Üzerine Eşinin Yanına Defnedildi

İzmir'de gerçekleştirilen cenaze törenine merhumenin kızı Öngül Eken ve yakın dostları katıldı. Yurdagül Eken'in naaşı, vasiyeti doğrultusunda Bornova Kabristanı'nda eşinin mezarına defnedildi.

Mehmet Ali Erbil Cenazeye Neden Katılmadı?

Cenaze töreninde en çok dikkat çeken detay ise ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in orada bulunmaması oldu. Kardeşi Öngül Eken, Mehmet Ali Erbil'in rahatsızlığı nedeniyle cenazeye katılamadığını söyledi.

Öngül Eken'den Duygusal Veda

Annesini son yolculuğuna uğurlayan Öngül Eken, kabir başında gözyaşlarına hakim olamadı. Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen Eken, annesinin çok huzurlu bir şekilde hayata veda ettiğini dile getirdi.