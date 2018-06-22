Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan mitingde Muharrem İnce'nin konuşmasından bir kısmı vatandaşlara izletip İnce'ye, "sandıkta birinci olamazsan bırakacak mısın siyaseti" diye sordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İnce'ye sordu: Bırakacak mısın siyaseti?21 Haziran 2018, Perşembe
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