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Gri listedeki terörist böyle yakalandı!

04 Kasım 2017, Cumartesi
Tunceli'deki terör operasyonlarında gri listede olan 'Sema' kod adlı kadın terörist Besna Kartal yaralı olarak ele geçirildi. Operasyona dair görüntülere A Haber ulaştı.
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