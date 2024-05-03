Trabzon'da şoförler servis kiralayan üniversitelileri darbetti | O anlar kameraya böyle yansıdı...

Trabzon'da fakülteye gitmek için servis kiralayan üniversite öğrencileri minibüs şoförlerinin hedefi oldu. İddiaya göre öğrencilerin servis kiralamasına tepki gösteren bazı minibüs sürücüleri, okul çıkışında ilçe merkezinde seyir halinde olan öğrencilerin kiraladığı servisin önünü araçlarıyla keserek, durdurdu. Önü kesilen servis şoförü ve öğrenciler ile minibüs şoförleri arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu öğrenciler yaralandı. Yaşananlar sonrası Valilik saldırganların yakalandığını açıkladı.