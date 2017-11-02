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FETÖ'cü Kerim Balcı İngiltere'de görüntülendi!

02 Kasım 2017, Perşembe
15 Temmuz gecesi millete 'dışarı çıkmayın' uyarısı yapan kaçak FETÖ tetikçisi Kerim Balcı, İngiltere'de görüntülendi. Türk gençlerinin sorularına yanıt veremeyen firari FETÖ'cü sıkışınca mekanı terk etmek zorunda kaldı.
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