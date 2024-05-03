📌KPSS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Lisans sınavına nasıl başvurulur? KPSS LİSANS BAŞVURU EKRANI 2024!

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?
KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. KPSS başvuru ücretleri açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
KPSS LİSANS - ÖABT 2024 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.
KPSS Ön Lisans sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.
KPSS Ortaöğretim sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.