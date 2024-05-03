📌KPSS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Lisans sınavına nasıl başvurulur? KPSS LİSANS BAŞVURU EKRANI 2024!

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı başladı. Binlerce aday, kariyerlerinde yeni bir adım atmak ve kamu sektöründe iş imkanlarına sahip olmak için sabırsızlanıyor. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenen KPSS 2024 takvimi, adayların heyecanla beklediği tarihleri içeriyor.