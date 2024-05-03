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📌KPSS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Lisans sınavına nasıl başvurulur? KPSS LİSANS BAŞVURU EKRANI 2024!

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) heyecanı tüm adayları sardı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte, KPSS'nin tüm oturumlarının bu sene uygulanacağı belirtildi. KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim ve Dikey Geçiş Başvuru Testi (DHBT) için başvuru ve sınav tarihleri netleşti. İşte adayların merakla beklediği KPSS takvimi...

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Giriş Tarihi 03 Mayıs 2024, 07:08 Güncelleme 03 Mayıs 2024, 07:09
📌KPSS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Lisans sınavına nasıl başvurulur? KPSS LİSANS BAŞVURU EKRANI 2024!

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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı başladı. Binlerce aday, kariyerlerinde yeni bir adım atmak ve kamu sektöründe iş imkanlarına sahip olmak için sabırsızlanıyor. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenen KPSS 2024 takvimi, adayların heyecanla beklediği tarihleri içeriyor.

KPSS BAŞVURU TARİHİ 2024 NE ZAMAN?

KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.



KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. KPSS başvuru ücretleri açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

KPSS LİSANS - ÖABT 2024 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.



KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

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