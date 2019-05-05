Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 136. bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO yeni bölüm fragman 05.05.2019 22:54

Atv ekranlarında yayınlanan ve izleyicisini ekranları başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 136. yeni bölüm fragmanı "Bir psikopatın kız kardeşine sarılıyorsan, ömrün uzun olmaz!" başlığı ile yayınlandı. İşte Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) yeni bölüm fragmanı...