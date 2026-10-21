CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
ULUSLAR LİGİ
Haberler
Televizyon Videoları
Var Mısın Yok Musun'da Firdes Akman'ın hayat hikayesi yürek burktu
Var Mısın Yok Musun'da Firdes Akman'ın hayat hikayesi yürek burktu
Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 23:30
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Yarışacağını bir gün önceden hisseden ve 13 yaşından beri çalışan Firdes, kızını üniversiteye göndermek için yarışıyor.
SONRAKİ HABER
Güneşin Doğduğu Yer 6. bölüm 2. fragman izle
Diyar Oktuay
Takvim.com.tr
Televizyon
Bunlar da Var
04:24
Zonguldak’ta çöken binada 1 kişi kurtarıldı, 74 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
21.10.2026
Çarşamba
03:43
Kağıthane'de park halindeki araçta vurulan Eser Aktaş hayatını kaybetti
21.10.2026
Çarşamba
01:11
Giresun'da Aksu Deresi kenarında acı haber: Leman K. ölü bulundu
21.10.2026
Çarşamba
00:45
Adana Kozan Dağılcak Mesire Alanı'nda kadın cinayeti kamerada: Polis, Sevda Dinler'in katilini böyle enseledi
21.10.2026
Çarşamba
CANLI YAYIN