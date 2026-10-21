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Var Mısın Yok Musun'da Firdes Akman'ın hayat hikayesi yürek burktu

Var Mısın Yok Musun'da Firdes Akman'ın hayat hikayesi yürek burktu

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Yarışacağını bir gün önceden hisseden ve 13 yaşından beri çalışan Firdes, kızını üniversiteye göndermek için yarışıyor.

Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Televizyon

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