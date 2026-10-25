Altı Üstü İstanbul 18. bölüm fragmanı yayınlandı: Hesaplaşma damga vuracak

Fatih ve Mete arasında tüyo atışması yaşandı, Murat’ın “Nein” sözleri stüdyoyu güldürdü

Var Mısın Yok Musun'da Firdes Akman'ın hayat hikayesi yürek burktu

Var Mısın Yok Musun'da Firdes Akman'ın hayat hikayesi yürek burktu