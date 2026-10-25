YKS'de ilk 200'e giren Boğaziçili yarışmacı milyonluk soruya ulaştı
Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşamki bölümünde 200 bin lira değerindeki "ABD Kongre Binası'nda hangi Osmanlı padişahının portresi yer almaktadır?" sorusu heyecan yarattı. Şıklar arasında kararsız kalan Boğaziçili yarışmacı Yusuf Efe Öktem, telefon jokeriyle liseden beri yakın arkadaşı olan Mehmet Akif Sarıgül'ü aradı. Arkadaşından cevabı alır almaz sürenin bitmesini beklemeden "Tamam kapat, çok yazmasın" diyerek stüdyodakileri güldüren genç yarışmacının bu hamlesiyle birlikte sorunun doğru yanıtı da merak konusu oldu.
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