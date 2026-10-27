Müge Anlı'da aradığı babasına kavuştu: Akdeniz anemisi hastası Hamid'in DNA sonucu açıklandı
Talasemi Majör(Akdeniz anemisi) hastalığıyla mücadele eden ve acil ilik nakline ihtiyaç duyan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, biyolojik babasını bulabilmek için Müge Anlı'nın programına katıldı. Torbalı Adliyesi'nden gelen DNA testi sonuçları canlı yayında açıklandı. Annenin işaret ettiği ismin biyolojik baba olduğu yüzde 99,9 oranla kesinleşirken stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Hamid Yorulmaz, canlı yayında babasının fotoğrafını ilk kez gördü.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Televizyon