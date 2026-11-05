Şişli'de iki gündür süren yağış sonrası dev ağaç sokağa devrildi: 4 motosiklet ve 2 otomobil hasar gördü
İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Nişantaşı semtinde iki gündür aralıksız etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış, sabah saatlerinde korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Büyükçiftlik Sokak’ta saat 08.00 sıralarında yağış nedeniyle gevşeyen toprak sonucunda dev bir ağaç büyük bir gürültüyle sokağa devrildi. O sırada yol kenarında park halinde bulunan 4 motosiklet ve 2 otomobil devrilen ağacın altında kalarak ağır hasar gördü.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam