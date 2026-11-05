UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Şişli'de iki gündür süren yağış sonrası dev ağaç sokağa devrildi: 4 motosiklet ve 2 otomobil hasar gördü

Şişli'de iki gündür süren yağış sonrası dev ağaç sokağa devrildi: 4 motosiklet ve 2 otomobil hasar gördü

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Nişantaşı semtinde iki gündür aralıksız etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış, sabah saatlerinde korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Büyükçiftlik Sokak’ta saat 08.00 sıralarında yağış nedeniyle gevşeyen toprak sonucunda dev bir ağaç büyük bir gürültüyle sokağa devrildi. O sırada yol kenarında park halinde bulunan 4 motosiklet ve 2 otomobil devrilen ağacın altında kalarak ağır hasar gördü.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak yağış sele dönüştü: Dereler taştı, araçlar sürüklendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak yağış sele dönüştü: Dereler taştı, araçlar sürüklendi
Şanlıurfa'da tırın çarptığı traktör sürücüsü Hamdo Yedek hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da tırın çarptığı traktör sürücüsü Hamdo Yedek hayatını kaybetti
Hatay’da yağış etkili oldu: Dörtyol açıklarında oluşan hortum kameraya yansıdı
Hatay’da yağış etkili oldu: Dörtyol açıklarında oluşan hortum kameraya yansıdı
Bursa Orhangazi'de kazayı görüp yardıma inen Mecit Can hayatını kaybetti: 9 yaralı
Bursa Orhangazi'de kazayı görüp yardıma inen Mecit Can hayatını kaybetti: 9 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle