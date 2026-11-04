Diyarbakır Bağlar’da öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu servis devrildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Karanfil 8. Cadde'de öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Y.S.Ö. (18) yönetimindeki 21 AHJ 895 plakalı araç ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 21 S 0454 plakalı servis aracının karıştığı kazada öğrenci servisi devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam