Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 19:10 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 19:11

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Karanfil 8. Cadde'de öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Y.S.Ö. (18) yönetimindeki 21 AHJ 895 plakalı araç ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 21 S 0454 plakalı servis aracının karıştığı kazada öğrenci servisi devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.