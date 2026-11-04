UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Diyarbakır Bağlar’da öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Diyarbakır Bağlar’da öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu servis devrildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Karanfil 8. Cadde'de öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Y.S.Ö. (18) yönetimindeki 21 AHJ 895 plakalı araç ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 21 S 0454 plakalı servis aracının karıştığı kazada öğrenci servisi devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Güneşin Doğduğu Yer 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Leyla'ya tuzağı kim kurdu?
Güneşin Doğduğu Yer 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Leyla'ya tuzağı kim kurdu?
Beylikdüzü’nde taksinin yayaya çarptığı ve olay yerinden uzaklaştığı anlar kamerada
Beylikdüzü’nde taksinin yayaya çarptığı ve olay yerinden uzaklaştığı anlar kamerada
Güneşin Doğduğu Yer 8. bölüm 1. fragmanı yayınlandı: Kenan ve Ceyhun karşı karşıya
Güneşin Doğduğu Yer 8. bölüm 1. fragmanı yayınlandı: Kenan ve Ceyhun karşı karşıya
Bursa Orhangazi'de kazayı görüp yardıma inen Mecit Can hayatını kaybetti: 9 yaralı
Bursa Orhangazi'de kazayı görüp yardıma inen Mecit Can hayatını kaybetti: 9 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle