Diyarbakır Bağlar’da öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Hatay'da aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve yolcusu öldü

Hatay'da aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve yolcusu öldü