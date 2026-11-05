Aksaray'da yabancı turistleri taşıyan midibüs devrildi: Kazada 2'si ağır 16 kişi yaralandı
Aksaray-Nevşehir kara yolunda sabah saatlerinde yabancı turistleri taşıyan bir midibüsün devrilmesi sonucu feci bir kaza meydana geldi. Avanos'tan Sultanhanı ilçesine doğru seyir halinde olan ve içerisinde Brezilya, Kosta Rika ile Tayvan uyruklu turistlerin bulunduğu midibüs, Alayhan köyü yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam