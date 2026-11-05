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Hatay'da aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve yolcusu öldü

Hatay'da aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve yolcusu öldü

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Hatay'da gece yarısı meydana gelen trafik kazası kahretti. Antakya - İskenderun çevreyolu kampüs mevkiinde saat 02.00 sıralarında yaşanan olayda, Mustafa Yaylacı'nın kullandığı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan A.S. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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