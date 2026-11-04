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İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı

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İstanbul’da yağışın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı. D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantılarında araçlar güçlükle ilerlerken toplu ulaşım noktalarında da yolcu yoğunluğu görüldü.

İstanbul'da yağışın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Avrupa ve Anadolu yakalarında ana arterlerde araçlar yavaş ilerlerken D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantılarında yoğunluk yaşandı. Toplu ulaşım durakları ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu gözlendi.
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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