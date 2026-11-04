Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 19:29

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından Beyoğlu Karaköy'de yollar suyla kaplandı. Karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar zorlanırken bazı kişiler su birikintilerinin üzerinden atlayarak ilerlemeye çalıştı. Bölgede bulunan turistlerden biri arkadaşını kucağında taşıyarak karşıya geçirirken, başka bir kadın turistin de arkadaşını sırtına aldığı görüldü. Kucağında taşınan kadın, o anları gülerek kaydetti.

Öte yandan suyla kaplanan Karaköy dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde araçların yolda güçlükle ilerlediği görüldü.