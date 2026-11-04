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Karaköy’de göle dönen yolda ilginç anlar kamerada: Birini kucağında, diğerini sırtında taşıdı!

Karaköy’de göle dönen yolda ilginç anlar kamerada: Birini kucağında, diğerini sırtında taşıdı!

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İstanbul’da etkili olan şiddetli yağışın ardından Beyoğlu Karaköy’de yollar suyla kaplandı. Karşıya geçmeye çalışan turistlerden biri arkadaşını kucağında, bir diğeri ise sırtında taşıdı. Su birikintileriyle kaplanan bölge dronla da görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından Beyoğlu Karaköy'de yollar suyla kaplandı. Karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar zorlanırken bazı kişiler su birikintilerinin üzerinden atlayarak ilerlemeye çalıştı. Bölgede bulunan turistlerden biri arkadaşını kucağında taşıyarak karşıya geçirirken, başka bir kadın turistin de arkadaşını sırtına aldığı görüldü. Kucağında taşınan kadın, o anları gülerek kaydetti.

Öte yandan suyla kaplanan Karaköy dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde araçların yolda güçlükle ilerlediği görüldü.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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