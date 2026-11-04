Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 18:19

Meteorolojinin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, kıyı kesimlerinde sürerken iç kesimlerde de görüldü. Su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken araçlarında ve su basan evlerde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yağış sırasında Dörtyol ilçesi açıklarında Akdeniz yüzeyinde hortum oluştu. Cep telefonu kamerasına yansıyan hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.