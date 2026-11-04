Hatay’da yağış etkili oldu: Dörtyol açıklarında oluşan hortum kameraya yansıdı
Meteorolojinin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay’da yağış etkisini sürdürürken, Dörtyol ilçesi açıklarında Akdeniz yüzeyinde oluşan ve karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Meteorolojinin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, kıyı kesimlerinde sürerken iç kesimlerde de görüldü. Su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken araçlarında ve su basan evlerde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yağış sırasında Dörtyol ilçesi açıklarında Akdeniz yüzeyinde hortum oluştu. Cep telefonu kamerasına yansıyan hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber